Tarquinia, a L’Amo doppio appuntamento per chiudere le rassegne musicali: venerdì 19 L’Albero e sabato 20 Reinaldo Santiago Trio

Che estate, quella musicale, vissuta a L’Amo: un’atmosfera magica, un clima perfetto per creare empatia tra artisti e pubblico. E se è tempo per tirare la linea dei bilanci, ci si può almeno godere questa consapevolezza e approfittarne per vivere le ultime occasioni delle rassegne che hanno portato in riva al mare di Tarquinia tanta buona musica.

Per chiudere la stagione, infatti, doppio appuntamento tra venerdì 19 e sabato 20 agosto, prima con i Summer Live e quindi, la sera dopo, con Jazz’Amo.

Andando in rigoroso ordine di apparizione, ad aprire il weekend sarà L’Albero, progetto solista in italiano di Andrea Mastropietro, ex voce e chitarra dei The Vickers, che venerdì 19 dalle ore 22: una serata in perfetta linea musicale con il filo conduttore tracciato da Marco Contetsabile che ha portato a Marina Velca Maestro Pellegrini o Ettore Giuradei.

Sabato 20, invece, alle 21 e 30 sarà sul palco il Reinaldo Santiago Trio, pronto a raccogliere il peso della responsabilità di chiudere un insieme di appuntamenti davvero memorabili, in un’estate 2022 in cui L’Amo è riuscito a riprendere e rilanciare quanto di buono già fatto nella stagione precedente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare L’Amo al 393 998 2361, oppure recarsi direttamente allo stabilimento/ristorante in via dei Falisci, a Marina Velca.