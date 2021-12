Tarquinia, a un mese dall’emergenza sanitaria Villa letizia riprende la sua attività

Riceviamo da Villa Letizia e pubblichiamo

Dopo poco più di mese di emergenza sanitaria da contagio Covid19, la casa di riposo Villa Letizia di Tarquinia riprende la sua attività.

Con oltre due anni a servizio del benessere dell’anziano, la struttura è fulcro importante di soggiorni residenziali e semiresidenziali per la terza età con proposte sempre nuove di attività e rinserimento dell’Ospite nel tessuto sociale di provenienza.

Dopo oltre un anno e mezzo senza contagi, Villa Letizia ha dovuto fronteggiare, lo scorso novembre, un consistente focolaio di Covid19 con contagi sia per gli Ospiti che per il personale che si è risolto dopo circa un mese dalla scoperta del primo caso all’interno della struttura. Ogni attività di contenimento è stata egregiamente monitorata dal servizio Sisp della Asl di Viterbo che ha, fin dal primo giorno, traghettato il personale e la direzione verso la fine del periodo di emergenza. Gli operatori socio sanitari della struttura, spinti dalla passione e dalla dedizione al proprio lavoro, hanno deciso in totale e completa autonomia di restare all’interno della casa di riposo per assistere giorno e notte gli anziani isolati all’interno della struttura fornendo il proprio servizio h24. La proprietà e la direzione hanno messo loro a disposizione tutti gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza.

Gli Ospiti sintomatici sono stati sottoposti, nei primissimi giorni, alla terapia con farmaci monoclonali a domicilio, facendo di Villa Letizia una delle prime strutture nel Lazio ad utilizzare questo tipo di terapia direttamente all’interno dei reparti della struttura e non in ospedale. Le squadre mediche e infermieristiche della Asl di Viterbo, hanno continuato anche nei giorni a seguire, a monitorare lo stato di salute di tutti gli Ospiti intervenendo prontamente in casi più critici e con maggiore bisogno di assistenza.

Tutti gli Ospiti hanno risposto bene alle terapie e già dopo una settimana, più della metà erano negativi e hanno potuto lasciare il primo piano della struttura organizzato come un reparto Covid ospedaliero. I successivi tamponi hanno portato, man mano, alla fine dell’emergenza e al ripristino della normalità che in strutture come Villa Letizia sono buon fondamento del vivere.

Questa esperienza così forte e a tratti opprimente, ha portato tutta la struttura, Ospiti, operatori, direzione, cuochi, addetti alle pulizie, a cementare ancora di più il rapporto che si crea all’interno di luoghi spesso non del tutto compresi dall’esterno e ha rafforzato la convinzione che per combattere questo virus, è necessario prendere ogni minima accortezza e scrupolo per evitare il contagio. Tutto lo staff di Villa Letizia ha ripreso la normale attività già da qualche giorno rafforzando le buone pratiche di contenimento come il distanziamento, l’uso della mascherina e tutte quelle prescrizioni che hanno riportato la normalità all’interno della casa di riposo.