Tarquinia, addio a Vincenzo Merlini: “Un grande maestro, non solo nel calcio”

di Fabrizio Ercolani

Tarquinia piange la scomparsa di Vincenzo Merlini. Uomo stimato dai grandi valori morali, istruttore di calcio che ha cresciuto numerose generazioni lascia un vuoto enorme nella comunità cittadina.

Sguardo fiero, poche parole per ottenere quel rispetto e quell’attenzione che fungevano da viatico per la crescita sportiva e morale di tutti i suoi allievi. Vincenzo ha scritto pagine importanti della storia calcistica tarquiniese di un tempo, neanche tanto lontano, in cui le società svolgevano quella funzione sociale primaria nello sport ed i valori che insegnavano, quali abnegazione, lavoro ed amore per i colori della propria città, oggi sono smarriti dietro logiche poco comprensibili.

Lui amava ed ha amato il Tarquinia Calcio, forse è stato anche uno dei precursori di una figura, quella del preparatore dei portieri, oggi sempre più in voga. Sui social, tanti i ricordi. “Sei stato un grande maestro, non solo nel calcio. -scrive Sandro- Hai allenato generazioni di giovani promesse del calcio. Un uomo buono, che ha insegnato i valori della vita e dello sport. Una vita dedicata al calcio e ai giovani. Ciao Vincenzo, resterai sempre nel mio cuore”.

Messaggi di cordoglio anche dal Tarquinia Calcio. “L’Asd Tarquinia Calcio, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Merlini, per la scomparsa del compianto Vincenzo, storico punto di riferimento per generazioni di ragazzi, che si affacciavano al calcio Tarquiniese. Il Presidente Lenzo, i dirigenti, i mister e tutti i tesserati si uniscono al dolore della famiglia”. Le esequie avranno luogo questo pomeriggio, 30 novembre, ore 15,30, presso la chiesa Madonna dell’Ulivo.