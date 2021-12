Tarquinia, al sindaco Giulivi recapitato uno scatolone con dentro un topo morto

Un pacco con sopra scritti, con un pennarello, gli auguri di Natale e all’interno un topo morto: è quanto ricevuto nei giorni scorsi dal sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi.

A quanto si apprende dalla stampa nazionale, il gesto farebbe seguito a altri messaggi minatori, via lettera, ricevute del primo cittadino tarquiniese nei giorni precedenti.

“Sono preoccupatissimo, ma non per me. – le parole di Giulivi all’AGI – È allarmante questo tipo di azioni e noi sindaci siamo esposti a tutto e a tutti. Credo comunque sia stata una bravata. Non so da parte di chi e per questo ho presentato una denuncia e credo che stiano svolgendo le indagini”.