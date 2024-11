Tarquinia, al via il percorso di formazione per famiglie affidatarie promosso dal Distretto Sociale VT2

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Il Distretto Sociale VT2 annuncia l’avvio di un corso di formazione dedicato a singoli e famiglie interessati a diventare famiglie affidatarie, offrendo sostegno e accoglienza a bambini e ragazzi della comunità. Il primo incontro si terrà il 22 novembre alle 17, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia.

Il corso, aperto agli abitanti di Tarquinia, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano e Tessennano, è stato pensato per fornire una preparazione completa a chi desidera intraprendere il percorso dell’affido, garantendo le competenze e il supporto necessari per rispondere alle sfide e alle responsabilità di questo importante impegno.

“Questo corso rappresenta una straordinaria opportunità per le famiglie del Distretto VT2, che potranno così contribuire al benessere dei bambini e dei giovani del territorio – afferma l’assessore alle politiche sociali Enrico Leoni -. L’affido familiare è un atto di solidarietà e di amore che può fare la differenza nella vita di molti ragazzi, regalando loro un ambiente accogliente e sicuro”.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di introdurre al mondo dell’affido, affrontando le responsabilità, i compiti e le gioie di questa scelta generosa; far accedere i partecipanti a sessioni di formazione approfondite per acquisire competenze in ambito educativo e psicologico, con un focus sui bisogni di crescita dei minori, e sugli aspetti giuridici e organizzativi dell’affido familiare; accompagnare e sostenere le famiglie anche dopo la formazione, per garantire un supporto costante in ogni fase del percorso. Con questo progetto, il Distretto sociale VT2 rinnova il suo impegno per la promozione dell’accoglienza, della solidarietà e del benessere di tutta la comunità, valorizzando le risorse locali e sostenendo chi desidera intraprendere il percorso dell’affido familiare. Per iscriversi e iniziare questo percorso insieme ad altre famiglie del territorio, occorre contattare il numero Verde 800661592 o scrivere a sdafs.distrettosocialevt2@comune.tarquinia.vt.it.