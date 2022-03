Tarquinia, alla sala Sacchetti la Festa della Donna e della Poesia 2022

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 5 all’8 marzo tornano le manifestazioni per la Festa della Donna e della Poesia 2022, dopo due anni di assenza per il covid. Tutte iniziative si svolgeranno, alle ore 16,30, alla sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Questa edizione, la ventiquattresima, avrà un giorno in più, in quanto il 5 marzo, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia, sarà ricordato, nel decennale della scomparsa, il poeta dialettale Spartaco Compagnucci “eterno cantore della terra di Maremma” e assiduo partecipante alle manifestazioni della Festa della Poesia e della Donna. Il 6 marzo, la professoressa Lilia Grazia Tiberi affronterà, in modo serio e meno serio, il tema “Donne tra storia e leggenda”. Ci saranno poi tanti momenti dedicati alla donna, che la vedranno sia ispiratrice dei poeti con “Lui per lei” e… “Lei e lui”, il 7 marzo, sia protagonista in prima persona con “Poesia al femminile”, l’8 marzo. Ogni incontro, come sempre, sarà allietato da musica, scenette, improvvisazioni. Poetesse e poeti avranno la possibilità di presentare al pubblico le loro composizioni. L’ingresso è libero ma è indispensabile essere muniti di green pass rafforzato e mascherina FFp2. Il numero dei presenti è stabilito secondo le direttive vigenti.