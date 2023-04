Tarquinia, alla sala Sacchetti Remo Castellini presenta il libro “Sulle tracce di Cardarelli”

Riceviamo e pubblichiamo

Un pomeriggio dedicato alla figura del poeta Vincenzo Cardarelli. Alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia, sabato 8 aprile, alle 17,30, si terrà la presentazione del libro dello studioso Remo Castellini “Sulle tracce di Cardarelli” e dei risultati finali del progetto di digitalizzazione dei documenti del Centro Studi Cardarelliani conservati nell’archivio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS).

“In apertura dell’incontro – afferma la presidente della STAS Alessandra Sileoni – sarà proiettato il video “La Corneto Tarquinia del sovversivo poeta Vincenzo Cardarelli” di Vincenzo Mancini, con la voce narrante di Osvaldo Bevilacqua e la grafica curata da David Cerquatelli. Poi, il vice presidente Mirko Micozzi spiegherà il lavoro svolto in questi mesi dai sei studenti delle scuole superiori della provincia di Viterbo, che si erano aggiudicati la borsa di studio istituita dalla STAS con il contributo della Regione Lazio, per digitalizzare gli scritti personali, i documenti privati, le foto e le copie di lettere raccolti nel Centro Studi Cardarelliani. Quindi, Remo Castellini, con il consigliere Daniele Scalet, parlerà della propria opera che raccoglie diverse indagini sulla vita e sulle opere di Cardarelli, con lo scopo di esaminare la poetica dell’autore tarquiniese, mettendone in luce aspetti ancora oggi significativi e altri invece da riscoprire”. Il libro, anche se riunisce saggi concepiti da diverse prospettive, mantiene comunque la compattezza di uno studio monografico, il cui contributo si apre fornendo uno sguardo complessivo sulla figura di Cardarelli e sulle sue opere, non solo all’interno del panorama culturale italiano, ma in un più ampio ambito transnazionale. Il volume contiene anche alcuni saggi che analizzano gli scritti del poeta secondo un approccio geo-letterario, articolandosi attraverso alcuni dei luoghi della sua bio-bibliografia, indagandone il contesto storico e osservandone il vissuto socioculturale, esaminando le tematiche del viaggio e del paesaggio, colti nella loro trasformazione da dati reali a esperienze e luoghi dell’anima. “Sulle tracce di Cardarelli” ha inoltre lo scopo di mettere in risalto elementi paesaggistici e materiali narrativi che caratterizzano la scrittura dell’autore tarquiniese, alla riscoperta di ambienti e radici culturali che la rilettura della sua opera può ulteriormente valorizzare.