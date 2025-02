Tarquinia, altro stop in trasferta: sconfitta 1 a 0 a Borgo Palidoro. Domenica match chiave contro il Morandi

Secondo stop di fila per il Tarquinia Calcio, che esce sconfitto da due trasferte con dirette concorrenti salvezza: la spunta il Borgo Palidoro, con più di qualche rimpianto per i blugranata di Fabrizio Ercolani.

“La prestazione è stata buona – le parole del mister a caldo – ma abbiamo subito gol praticamente nell’unica occasione concessa. Noi abbiamo fatto gioco e creato varie occasioni, ma è un periodo in cui abbiamo difficoltà ad andare in gol”.

A decidere il match è una rete di Toscano a inizio partita, col Tarquinia che non trova la porta per agguantare il pari. “Alla conta manca anche un rigore, che ritengo solare, a fine partita su Marzoli: – le parole di Ercolani – non so come non sia stato assegnato. Ciò detto, le prestazioni ci sono, quindi la ricetta è restare calmi e pensare a lavorare per preparare bene la prossima partita”. Domenica al Bonelli arriva il Morandi, cinque punti sopra il classifica e attualmente prima squadra fuori dalla zona play-out.