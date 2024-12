Tarquinia, Antonella Bernabei va in pensione: il saluto di Martina Tosoni

Riceviamo da Martina Tosoni e pubblichiamo

Antonella Bernabei, dirigente del comune di Tarquinia, va in pensione dopo oltre quarantatré anni al servizio della città; il sentito personale “grazie” della Consigliera Tosoni e quello del consiglio comunale tenutosi sabato mattina. L’ ultimo lavoro della dirigente è stato l’aggiornamento dello Statuto comunale, atteso da oltre 15 anni e votato all’unanimità dai consiglieri proprio a siglare la gratitudine per il grande lavoro svolto.

Un applauso in aula di cuore e pienamente condiviso da tutti, quello con cui il consiglio comunale ha voluto ringraziare la dirigente Antonella Bernabei, alla guida degli affari generali, anagrafe e protocollo, in servizio da oltre quarantatre anni nella macchina amministrativa dell’ente e che dal primo gennaio potrà godersi la meritata pensione.

Il suo sguardo non nasconde l’emozione e lo stupore per le parole del consigliere Ernesto Cesarini e un applauso più che meritato da tutti gli amministratori, alcuni dei quali hanno lavorato con lei negli anni anche passati. Oltre quarantatré anni di servizio iniziati con un concorso vinto e proseguiti con una lunga carriera in cui di amministratori ne ha visti tantissimi, tra sindaci, vicesindaci, assessori, centinaia di consiglieri, chiamati a svolgere ruoli di vertice anche nei momenti più difficili vissuti al Palazzo.

“Ha portato il suo lavoro a essere oggetto della sua passione – dichiara Martina Tosoni – Qui al Palazzo Comunale si è svolta la sua vita e chi come me ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco sa quanto Antonella sia stata ed è tutt’ora un punto di riferimento per tutte le amministrazioni, una memoria storica per tutti, una persona capace sempre di ascoltare e confrontarsi anche su idee diverse e temi talvolta complessi. Questo modo attento ed egregio di lavorare ci mancherà tanto e posso dire solo grazie al lavoro che hai svolto, certa che conoscendoti continuerai a collaborare dando il tuo contributo alla crescita e al bene della della città. Sei stata una dirigente con gli occhi dell’amministratore, con il cuore pieno di amore per Tarquinia, con cui da quando ho iniziato a fare politica sia io ma ancor prima mio zio Sergio abbiamo costruito un rapporto di stima e affetto, in quella sede che è stata per lungo tempo come trovarsi in famiglia.

Ho imparato molto da te, a gestire al meglio le campagne elettorali e i consigli comunali, a leggere gli atti amministrativi, ma soprattutto la storia di una città che per tanti aspetti non conoscevo; mi hai dato sempre la possibilità di confrontarmi e studiare e capire anche quando i nostri punti di vista erano diversi. La tua lunga esperienza nell’amministrazione credo che sia un patrimonio per la città e per noi amministratori. E non è un caso che proprio sabato abbiamo concluso e approvato in aula i lavori del nuovo Statuto comunale.

Conoscendoti so che rimarrai a disposizione della città ma ti auguro di goderti finalmente il tempo libero, la tua famiglia , i tuoi affetti, la pienezza della vita in campagna che ti piace tanto e i tuoi viaggi. Con Antonella – continua la Tosoni – si chiude un’era di funzionari che hanno dato molto alla storia del nostro comune e che mi auguro siano un modello ed un esempio per le nuove generazioni. Grazie e Buon futuro Antonella”