Tarquinia, arrivano man mano le conferma sulle candidature: alle Regionali anche Bacciardi, Stella, Pacini e Rosati

Partita la corsa alle Regionali di febbraio: consegnate le liste, i partiti ufficializzano via via i candidati in lizza.

Nella lista del candidato presidente Rocca, confermata la candidatura di Renato Bacciardi.

Sabato 21 febbraio tocca all’UDC presentare la sua squadra su Viterbo, composta da Gino Stella, Sergio Orlandi, Daniela Scatolini e Ilaria Rossi. Appuntamento al Balletti Park Hotel alla presenza degli onorevoli Cesa e Di Stefano oltre che di Regino Brachetti, segretario organizzativo nazionale UDC, e del

Sen. Antonio Saccone, commissario regionale.

Presenza tarquiniese ufficiale anche nel lista del Polo Progressista di Sinistra & Ecologista con la candidatura nella Tuscia di Piero Rosati assieme a Tina Bali, Valeria Bruccola e Andrea Ziccaro. Con Possibile, invece, nella lista assieme a Europa Verde e sinistra ecologista, annunciata su Instagram la presenza di Giovanni Pacini.

Già da giorni confermata la candidatura con Fratelli d’Italia per Valentina Paterna.