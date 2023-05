Tarquinia, Arteritmica protagonista tra ginnastica artistica, rimica e parkour al Trofeo Tuscia e al Trofeo Gym Friends

Riceviamo da Arteritmica Tarquinia e pubblichiamo

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile 2023, nella cornice del palazzetto dello sport di Montalto di Castro (VT) si è svolta la seconda e ultima tappa del “Trofeo Tuscia” di ginnastica ritmica e del “Trofeo Gym Friends” di ginnastica artistica e parkour.

Le due competizioni, patrocinate da OPES Italia e organizzate dalla A. S. D. Arteritmica Tarquinia, hanno richiamato nella cittadina castrense circa 350 atleti con le loro famiglie provenienti da 18 società sportive delle province di Grosseto, Roma e Viterbo. I cambi di allestimento del campo gara hanno permesso il passaggio rapido dall’eleganza della ginnastica ritmica alla potenza della ginnastica artistica, per chiudere con le splendide acrobazie del parkour. Il tutto facendo trattenere il fiato ad ogni singola esecuzione per poi esplodere in applausi alle premiazioni di categoria.

Tantissimi i podi e le medaglie vinte per gli atleti della società tarquiniese che si sono fatti notare in tutte le discipline a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dagli insegnanti con i ragazzi nella palestra di via Tassoni 32.

Per il parkour si segnala la medaglia d’oro nella categoria canguri (2012-13-14) per Manuel Giorgini, argento per Gioele Andreoli, quarto Valerio Fiorucci e quinto Paride Nannetti. Nella categoria pulcini (2015) primo gradino del podio a pari merito per Alessio Fava e Marco Pierini Proietti.

Per l’artistica categoria farfalle (2012-13-14) Maria Chiara Goretti conquista la fascia oro, Giulia Dignani quella argento e Flaminia Fiorucci la fascia bronzo. Nel livello agonistico purtroppo nessun podio per Aurora Livi e Maya Pierini Proietti ma netto miglioramento di prestazione rispetto alla prima prova.

Per la ritmica, invece, sarebbe impossibile citare tutti i risultati delle oltre 50 ginnaste in gara, ma grazie ai loro punteggi e relativi podi hanno fatto guadagnare l’ambito trofeo Tuscia 2023 alla società Arteritmica Tarquinia.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor di Tarquinia: Conver impianti elettrici, stabilimento balneare La Pineta, Old Station pub e a quelli di Montalto e Pescia: centro estetico Armonia e Benessere, bar Stargate e Vasco e Roby parrucchieri.

Ovviamente i ringraziamenti vanno a tutte le persone che sono intervenute per rendere possibile e apprezzato questo evento: il presidente nazionale del settore OPES Ginnastiche Luciano Gambardella, la responsabile provinciale Opes Arianna Girardi, tutto lo staff Arteritmica e i collaboratori; la Misericordia di Pescia Romana per il personale sanitario costantemente a bordo campo, i fotografi, tutti gli ufficiali di gara intervenuti nelle varie discipline.

Per il settore ritmica gli impegni non sono ancora finiti, infatti 40 Ginnaste sono in partenza per il campionato nazionale Opes di Piombino e il gruppo agonistico deve tenere ancora duro per arrivare a fine giugno al campionato italiano FGI silver di Rimini. Per tutta la società al completo, invece, l’ultimo appuntamento dell’anno è fissato per sabato 10 giugno ore 21:00 al palazzetto di Tarquinia.