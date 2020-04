Tarquinia, aspettando l’Ascensione il Cristo Risorto è visibile in video H24

Riceviamo da don Augusto Baldini e pubblichiamo

Abbiamo celebrato con gioia la Santa Messa della Pasqua in questa nostra Chiesa di San Giuseppe: l’immagine benedetta del Signore Risorto è finalmente svelata ed è iniziata la preghiera dei Quaranta Giorni fino all’Ascensione di Gesù nel Cielo. Permangono, come annunciato, le norme in atto al contenimento dell’epidemia covid-19.

Pertanto, per precisare meglio cosa si intende per apertura della chiesa di San Giuseppe ribadiamo che ogni giorno si pregherà all’altare del Signore Risorto, ma senza poter accedere alla Chiesa di San Giuseppe. Ogni giorno alle 10, a porte chiuse, dopo il suono della campana verrà celebrata e trasmessa in streaming la Santa Messa per tutte le intenzioni dei vivi e dei defunti, dei malati e dei sofferenti e per tutti i proponimenti che si vorranno segnalare con un messaggio al 3473688025 (numero di Don Augusto) o via mail: baldiniaugusto@tiscali.it . Garantisco la riservatezza e l’esaudimento della richiesta e che quotidianamente si innalzerà questa preghiera davanti al Signore Risorto. Ogni giorno per alcuni minuti, inoltre, proporremo una pagina di storia legata alla spiritualità del Cristo Risorto, alla Chiesa di San Giuseppe, ai Santi e alla religiosità della nostra Tarquinia.

Una telecamera rimarrà posizionata tutto il giorno e la notte sulla Santa Immagine. Questo il link per chiunque vorrà collegarsi, fino al giorno dell’Ascensione di Gesù in Cielo, a “Cristo Risorto Tarquinia Aspettando l’Ascensione Live H24” https://www.youtube.com/watch?v=Sp7_9nzajVU. – Il Video trasmesso da Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni, anche in questo caso sarà a Titolo Completamente Gratuito.