Tarquinia, Assolidi incalza Giulivi: “Mai portatori di interessi privati e mai finanziati dal Comune: il sindaco smentisca le accuse che ci ha rivolto”

Riceviamo da Assolidi Tarquinia e pubblichiamo

Le recenti affermazioni del Sindaco di Tarquinia sullo stato critico dei rapporti tra la sua Amministrazione e le associazioni del territorio impongono doverose precisazioni.

Riepiloghiamo brevemente. Giulivi, durante la recente conferenza stampa tenutasi il 23 Aprile u.s., convocata per illustrare i motivi del mancato svolgimento della Fiera di Maggio, ad una precisa domanda rivoltagli da un giornalista, ha affermato che l’assenza di dialogo con le associazioni citate dal suo interlocutore, sarebbe in minima parte riconducibile a sue colpe, essendo in gran parte imputabile agli “interessi privati” di soggetti non meglio identificati. Concludendo il suo intervento il Sindaco ha puntualizzato che le associazioni dovrebbero recitare un “mea culpa “per aver “utilizzato il Comune come una vacca da mungere” senza nulla dare in cambio, il che avrebbe costituito le premesse per la chiusura di ogni dialogo.

Non può sfuggire la gravità di queste criptiche affermazioni del Primo cittadino, al quale si chiede di esplicitare pubblicamente la materia delle accuse ed i nomi dei soggetti, a suo dire, colpevoli così da salvaguardare il buon nome di coloro che sono impegnati nelle associazioni in modo del tutto gratuito e senza interessi privati.

Dato che anche Assolidi è stata citata nella domanda del giornalista ed, implicitamente, compresa nella risposta di Giulivi, precisiamo quanto segue, pronti a qualsiasi forma di dimostrazione di quanto appresso affermato:

– nessun socio e/o responsabile ha curato interessi privati facendo uso della associazione e/o delle sue attività;

– tutte le iniziative e le attività della Libera Associazione Assolidi di Tarquinia sono rivolte esclusivavente agli interessi collettivi del territorio, della comunità residente, dei proprietari di immobili (contribuenti del Comune) e degli operatori commerciali;

– fin dalla fondazione della associazione non abbiamo mai richiesto, ne tanto meno ottenuto alcun tipo di finanziamento da parte del Comune di Tarquinia, né da altri Enti pubblici o soggetti privati; la nostra associazione opera nei campi ambientale, culturale e sociale e per le sue attività attinge risorse esclusivamente da autofinanziamento.

A tale riguardo si chiede al Sindaco la immediata smentita pubblica riguardo le indebite accuse rivolte anche alla Libera Associazione Assolidi di Tarquinia. La L.A. Assolidi di Tarquinia ha rivolto al Sindaco unicamente richieste per incontri nel corso dei quali avere un confronto sui temi di interesse collettivo, confidando nella disponibilità, in tal senso, espressa da Giulivi durante la campagna elettorale del 2019.

Sono state anche inviate segnalazioni, richieste d’intervento per materie di interesse comunale, ed è stata fatta richiesta d’accesso agli atti per la documentazione inerente i lavori di viale Andrea Doria (abbattimento dei pini, loro sostituzione e rifacimento del marciapiede) ciò in relazione a quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali. Tutte le richieste, compresa la dovuta concessione dell’accesso agli atti, sono state rifiutate o ignorate anche oltre i previsti termini di legge (l. 241/90 e successive integrazioni)…

Avendo puntualizzato la nostra posizione e, all’evidenza, rientrando, nei soggetti associativi per i quali il Sindaco mantiene aperto il dialogo, in quanto NON portatori di interessi privati e NON finanziati indebitamente dalle casse comunali, torniamo a chiedere un incontro con Primo cittadino nel corso del quale avere un confronto su temi d’interesse collettivo. La richiesta verrà formalizzata attraverso i canali istituzionali.