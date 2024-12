Tarquinia Calcio, un punto e 95 candeline: 0 a 0 con l’Ostiantica nel giorno dell’anniversario

Ph: Gianluca Aquarius Tarquinia

Proprio nel giorno del 95° anniversario dalla sua fondazione, il Tarquinia Calcio regala ai suoi tifosi una prestazione di cuore e sostanza e blocca al Bonelli sullo 0-0 la corazzata Ostiantica al termine di una gara che ha visto i padroni di casa, guidati da mister Ercolani, fronteggiare con grande determinazione una delle pretendenti al vertice. Nonostante l’assenza di Pompei, fermatosi nel riscaldamento, la linea difensiva ridisegnata all’occorrenza con Perelli e Cancelli è stata protagonista assoluta, neutralizzando il temuto bomber ostiense Sesta.

Un match equilibrato e ricco di emozioni

Primo tempo con il vento a favore del Tarquinia, che va vicino al vantaggio con le conclusioni di Pastorelli, Bucri e Marzoli, senza però riuscire a concretizzare. L’Ostiantica si affida alla fantasia di capitan Scibilia, ma fatica a creare occasioni pericolose. Nella ripresa si attende l’assalto ospite, ma è il Tarquinia a creare le chance migliori: Di Nardi, Carolini e Pepe vanno vicini al gol, fermati dall’ottimo portiere avversario D’Angeli. Nonostante il rammarico per le occasioni sprecate, per i blugranata è un punto prezioso in ottica salvezza, mentre l’Ostiamare perde l’opportunità di balzare in testa alla classifica.

Una festa per i 95 anni del Tarquinia Calcio

La partita, come detto, ha assunto un significato speciale grazie per la ricorrenza del 95° anniversario della fondazione della società, datata 1929. La curva e i gruppi ultras blugranata hanno reso omaggio al legame e alla tradizione della squadra, con cori e coreografie che hanno celebrato la storia e l’identità del Tarquinia Calcio.

Il tabellino

TARQUINIA CALCIO – OSTIANTICA 0-0

TARQUINIA CALCIO: Del Duchetto, Cancelli, Ricci, Trebisondi, Perelli, Carolini, Cultrera (7 s.t. Di Nardo), Iannilli, Bucri, Marzoli (19 s.t. Cedeno), Pastorelli (19 s.t. Pepe). A disp. Camilletti, Alesi, Rossetti, Pompei, Scappini All. Ercolani

OSTIANTICA: D’Angeli, Pellegrini (13 s.t. Priori), Castelluccio, Palermo, D’Angeli, Crisciotti, Merlini (13 s.t. De Santis), Picciano, Sesta, Padilla (13 s.t. Romani), Scibilia. A disp. Corbelli, Carsetti, De Iaco, Contessa, Prioletta, De Minicis. All. Cerrai

Arbitro: Paci di Roma 1 (Guglielmo- Lauricella)

Note: Spettatori 150 circa. Giornata soleggiata ma ventosa, terreno scivoloso. Angoli: 1-5. Ammoniti: Ricci, Pastorelli, Cedeno (T), Merlini, D’Angelo (O). Espulsi: a fine partita Scibilia (O) per proteste