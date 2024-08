Tarquinia, come cambia la viabilità per il DiVino Etrusco: ZTL, aree pedonali, divieti e orari

In occasione dell’edizione 2024 del DiVino Etrusco, che si terrà dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto nel centro storico di Tarquinia, saranno introdotte importanti modifiche alla viabilità e agli orari della Zona a Traffico Limitato (ZTL). “Queste misure sono necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione”, spiega il Comune di Tarquinia nel post dedicato alla viabilità sulle proprie pagine social.

Come cambia la ZTL

La ZTL sarà attiva nei giorni feriali dalle 17 alle 4 del mattino successivo, mentre nei giorni prefestivi sarà operativa dalle 13 fino a mezzanotte, e nei giorni festivi dalla mezzanotte fino alle 4 del giorno dopo. Inoltre, l’Area Pedonale Urbana (APU) su Corso Vittorio Emanuele sarà attiva continuativamente dalle 7 del 22 agosto fino alle 4 del 26 agosto e dalle 7 del 29 agosto fino alle 4 del 2 settembre.

Divieti di transito e sosta nelle aree centrali

Per consentire lo svolgimento del DiVino Etrusco in sicurezza, sarà vietato il transito e la sosta, con rimozione forzata, in diverse vie e piazze del centro storico di Tarquinia. Questo divieto, valido dalle 17 fino alle 2 del giorno successivo, riguarderà anche i veicoli al servizio di persone con disabilità. Tra le aree principali interessate vi sono Piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Giacomo Matteotti e molte altre aree del centro storico. Si invita quindi la cittadinanza a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a rispettare le nuove regole per evitare sanzioni amministrative.

Indicazioni per i residenti

I residenti all’interno della ZTL potranno comunque accedere alle aree limitate, ma dovranno rispettare scrupolosamente le nuove disposizioni orarie. “Ricordiamo – conclude il post – che le violazioni delle nuove disposizioni comporteranno sanzioni amministrative come previsto dalla normativa vigente. Ringraziamo tutti per la collaborazione e vi auguriamo di godersi al meglio questa splendida manifestazione che celebra la cultura e le tradizioni della nostra città”.