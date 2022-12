Tarquinia, con ALMA una raccolta alimentare per distribuire viveri alle famiglie in difficoltà

Riceviamo dal Alma OdV e pubblichiamo

ALMA OdV presente sul territorio: proseguendo con l’impegno sul territorio di Tarquinia e con l’avvicinarsi del natale l’Associazione ALMA OdV ha organizzato una raccolta alimentare per distribuire a famiglie in difficoltà pacchi alimentari. Il risultato è stato ancora una volta eccellente dimostrando la grande sensibilità da parte dei cittadini. Un ringraziamento al Mercato iN’s di Tarquinia che ha supportato l’iniziativa e permesso l’utilizzo dei loro spazi e a tutti i volontari che si sono alternati nonostante il clima non clemente. Fino al 23 dicembre per chi volesse, presso iN’s Mercato sarà presente un carrello nel quale i clienti potranno continuare a contribuire depositando generi alimentari.