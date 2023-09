Tarquinia, con settembre ripartono le attività del gruppo scout

Riceviamo e pubblichiamo

E’ tornato settembre e con esso le tante attività che vedono impegnati bambini e ragazzi. E anche noi scout siamo pronti a rimetterci in movimento. Dopo le avventure del campo estivo e il meritato riposo, per tutti, finalmente siamo pronti a ripartire. E lo faremo con delle novità. Già da sabato 23 settembre sono iniziate le attività per i nostri ragazzi: la ricerca di un “Animal Particuler” li ha impegnati in una caccia al tesoro cittadina. Sabato 30 settembre siamo pronti ad accogliere i nuovi ragazzi/ragazze che vorranno provare questa esperienza: non serve molto, basta voglia di divertirsi e di giocare. Se vi va di provare, se hai almeno 8 anni o più, vi aspettiamo sabato 30 settembre alle ore 15,15 nella nostra sede di Via Dei Granari n 20. Potete portare con voi una quaderno, un astuccio e una borraccia con acqua. Stiamo organizzando davvero tante cose. Ricordate che è da piccoli che si impara a diventare grandi. Per informazioni potete contattare Chiara al numero 3899406181.