Tarquinia, conto alla rovescia per il Carnevale: domenica la prima uscita dei carri

Iniziato a Tarquinia il conto alla rovescia per Carnevalando 2020: domenica, 16 febbraio, a partire dalle 15, la prima sfilata dei carri allegorici.

Il via sarà dato da viale Bruschi Falgari, di fronte alle scuole elementari, per seguire poi il tradizionale percorso lungo via IV Novembre, circonvallazione Cardarelli e corso Vittorio Emanuele sino in piazza Matteotti.

Giovedì Grasso, 20 febbraio, alle 16 festa in maschera al centro commerciale Top16, quindi altre due uscite dei carri in programma domenica 23 febbraio e il 25 febbraio, Martedì Grasso. Almeno quattro i temi già noti: Pinocchio, Game of Thrones Funko Pop, Shrek e i supereroi.