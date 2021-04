Tarquinia, domani parte la stagione del Camping Riva dei Tarquini

29 aprile, ore 8: manca davvero poco alla riapertura dei battenti da parte del Camping Riva dei Tarquini. Domattina, giovedì 29 aprile, tornano ad animarsi i viali ombrosi e alberati del villaggio lungo la costa tarquiniese, in attesa che un sole più caldo torni a riempire anche la spiaggia.

Immerso nel cuore della Maremma, a un’ora da Roma, in una vasta pineta di oltre 40 ettari e con un fronte mare di un kilometro, Riva dei Tarquini è un punto di riferimento per tanti amanti della natura e del mare, italiani e stranieri.

Tante le formule pensate per i visitatori: tenda, camper o roulotte per il campeggio “classico”, oppure sei differenti villaggi immersi nel verde con case mobili per tutti i gusti, che uniscono confort e senso di libertà.

Tante le attività e i servizi per una vacanza che combina relax, natura e divertimento, a due passi dalle bellezze storiche e architettoniche di Tarquinia e con la ciliegina del Parco Avventura a pochi metri, con la sua dose di adrenalina e spirito sportivo. Per ogni informazione, si può far riferimento al sito di Riva dei Tarquini o ai canali social della struttura, oppure si può chiamare lo 0766 814027.