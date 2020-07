Tarquinia, domattina 29 luglio alle 11 e 30 il consiglio comunale

(f.e.) Convocato per domani alle ore 11,30 il consiglio comunale. Tra gli argomenti principali la presa in carico di tratti di strade provinciali e la cessione di strade comunali, le variazioni di bilancio per fronteggiare l’emergenza Covid e due mozioni presentate dal Movimento Civico. Le due mozioni che saranno presentate dal consigliere Maurizio Sandro Conversini riguarderanno il reperimento dei fondi occorrenti, atti a colmare la quota mancante del 10% per le spese da sostenere per il recupero delle facciate degli edifici (Bonus Facciate) e la richiesta di applicazione delle misure fiscali previste dal decreto rilancio (D.L. 34/2020). In particolare la necessità di attivarsi quanto prima al fine di applicare la riduzione del 20% dell’imposta comunale sugli immobili (IMU), per chi provvederà al pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario, così come previsto dal recente provvedimento inserito nel decreto rilancio diventato Legge a seguito dell’approvazione da parte di Camera e Senato. Nel rispetto delle linee guida contenute nella ordinanza del Presidente della Regione Lazio sarà consentito l’accesso del pubblico, purché munito di mascherina, fino al numero massimo di venti persone, al fine di assicurare il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, considerato lo spazio riservato al pubblico presente all’interno della Sala Consiliare, escluse le aree di passaggio. Non sarà una seduta fiume ma i temi da trattare promettono bagarre.