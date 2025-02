Tarquinia, domenica l’Adunanza Agricola: il programma degli eventi

Riceviamo e pubblichiamo

Solo agricoltura e legame con il territorio: è questo lo spirito dell’Adunanza Agricola, in programma per questa domenica, a cui tutta la cittadinanza è invitata ad accorrere per celebrare uno dei settori più importanti per Tarquinia.

La partecipazione alla sfilata è aperta a tutti i mezzi agricoli, che saranno tenuti a rispettare le normali regole di circolazione. Il programma prevede alle ore 11 l’incontro presso la coop Ortofrutticola, alle 11 e 30 la partenza verso il Lido, alle ore 12 e 00 la benedizione nel piazzale antistante la Chiesa di Maria Santissima Stella del Mare, ed alle 12 e 30 il pranzo a base di prodotti tipici (su prenotazione al 324 807 04 21).

Un evento autentico, apolitico e libero, riproposto da Andrea Ortenzi assieme a Maremma Old Style ed a vari giovani agricoltori locali sotto l’egida del Comune di Tarquinia, che ha subito accolto positivamente l’iniziativa fornendo la massima collaborazione ed un importante aiuto, per il quale si ringraziano particolarmente il Sindaco Francesco Sposetti ed il Presidente del Consiglio Alberto Blasi. Prezioso anche il supporto di Se Ami Tarquinia di Fabio Gagni, della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia con Don Augusto e Don Dario, della Centrale Ortofrutticola, della Pro Loco di Monte Romano, dell’Azienda Viscarelli, della Polizia Locale.

Un’organizzazione senza vetrine, basata su collaborazione ed aiuto reciproco, permeata da tanto entusiasmo. L’evento è libero ed Apolitico, dedicato a celebrare gli agricoltori e la tradizione contadina locale, l’importanza del settore anche nei confronti delle attuali condizioni vessatorie presenti per chi vi opera. A tal fine, qualora persone esterne all’organizzazione ed al mondo agricolo scelgano di prendere parte all’evento, si invitano espressamente a tenere comportamenti rispettosi e non propagandistici, trattandosi di un momento in cui il focus dovrà essere esclusivamente sul mondo agricolo, che oggi più che mai va sostenuto nel suo sforzo di migliorare la situazione in cui si trova.