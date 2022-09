Tarquinia, domenica pomeriggio al Lido torna la Coppa Cimoroni di ciclismo, da quest’anno in ricordo di Pietro Anzellini

Torna la Coppa Cimoroni, torna il ciclismo giovanile a Tarquinia Lido in un pomeriggio che sarà di sport ma anche di grande emozione.

Quello che per anni è stato, infatti, un appuntamento classico di fine estate organizzato da Pietro Anzellini diventa, a quasi un anno dalla sua scomparsa, un Memorial a lui dedicato, organizzato da quella Polisportiva Tarquinia – Sezione Ciclismo di cui sarà sempre il simbolo.

A partire dalle 13 e 30 i giovani ciclisti e i loro staff inizieranno a radunarsi in via delle Sirene, poi dalle 15 e 30 le partenze, suddivise per categtorie, di ragazzi e ragazze delle giovanissimi e Giocociclismo, pronti a sfidarsi – su differenti giri in base all’età – in un circuito ricavato sulle strade di Tarquinia Lido.