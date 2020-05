Tarquinia, ecco la nuova disciplina di traffico e sosta su corso Vittorio Emanuele

Torna aperto, a fasce orario, corso Vittorio Emanuele a Tarquinia: come anticipato ieri a Piazza Digitale dal vicesindaco Luigi Serafini, è andata in pubblicazione stamani l’ordinanza che dispone la regolamentazione di traffico e sosta su quel tratto di strada.

Lungo i corso, quindi, divieto di circolazione dalle 19 alle 9 e ancora dalle 13 alle 16, oltre che dalle 13 dei giorni prefestivi e sino alle 9 del primo giorno lavorativo successivo al festivo (di fatto, quindi, il sabato pomeriggio e la domenica).

Per quanto riguarda il parcheggio, viene istituita la sosta a tempo 30 minuti negli orari di apertura della circolazione e negli appositi spazi tra piazza Cavour e via della Caserma, fermi restanti i due stalli a 15 minuti di sosta per chi si reca in farmacia. Carico e scarico consentito dalle 5 alle 9 e dalle 14 alle 16, solo nella finestra mattutina per i prefestivi e divieto nei festivi.