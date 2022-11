Tarquinia, fattoria sociale e golf rurale alla Roccaccia

Riceviamo dall’associazione Autismo Cuori Blu e pubblichiamo

Ieri mattina, domenica 20 novembre il Vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alessandro Sacripanti, ha partecipato al primo incontro sperimentale relativo ai due progetti “Fattoria Sociale e Golf Rurale” dell’Associazione Autismo Cuori Blu, patrocinati dalla stessa Università. Insieme all’Università Agraria ha partecipato attivamente la Protezione Civile di Tarquinia AEOPC. La mattinata ha suscitato gioia e entusiasmo nei bambini autistici che hanno potuto assistere in sicurezza all’allattamento di un vitellino e vedere da vicino i cavalli in libertà.

Nuova esperienza anche il golf rurale che li ha visti colpire la palla in un terreno incontaminato. La Protezione Civile è riuscita a stupirli straordinariamente facendoli giocare ai pompieri e facendogli conoscere i mezzi antincendio e i “quad”. L’Università Agraria ha sostenuto fattivamente i due progetti per far crescere la consapevolezza dell’inclusione sociale.