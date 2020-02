Tarquinia, Fratelli d’Italia: “Carnevale, ennesimo autogol dell’amministrazione”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Ennesimo autogol dell’Amministrazione Comunale sulle manifestazioni. Annullata la tradizionale sfilata dei carri allegorici del Giovedì Grasso.

Leggiamo di problemi sulle autorizzazioni, e a rimetterci è la sfilata in programma oggi pomeriggio nel quartiere Top 16 saltata all’ultimo momento lasciando a bocca asciutta i tanti che già erano in attesa del passaggio e le varie attività commerciali. Pur comprendendo quanto sia ostica la burocrazia non si può nascondere l’evidente errore umano.

Cosa è successo? Cosa succederà domenica e martedì prossimi? E la scorsa domenica era tutto in regola? Rivolgiamo all’Assessore agli eventi Martina Tosoni e all’Amministrazione Comunale queste semplici domande. Ci chiediamo infine: anche il carnevale é ritenuto un evento di “paesetto” da cancellare o è questa Amministrazione con gli assessori competenti a non essere all’altezza di organizzare gli eventi cittadini? Se così fosse riteniamo sia giusto rimuovere dall’incarico chi pecca di così tanta negligenza.

Sentiamo di ringraziare invece tutti quei cittadini che in forma volontaria, ed impiegando risorse proprie, hanno lavorato per tutte queste settimane ed oggi si sono visti privare del divertimento e dell’allegria nel colorare la nostra cittadina augurandoci che lo stesso problema non si verifichi per le prossime uscite.

Fratelli d’Italia Tarquinia