Tarquinia, Giancarlo Cerquetella va in pensione: chiude dopo oltre 100 anni di storia l’attività di parrucchiere in piazza Matteotti

Giancarlo Cerquetella va in pensione: a fine anno – esattamente il 31 dicembre – saluterà il negozio di piazza Matteotti, forse l’attività più longeva della città, ma la storia di famiglia continua con il figlio Fernando, cui passa il testimone pur se tra diverse mura.

Nell’ottobre 2019 quell’angolo di piazza Matteotti che ha visto rifare il look a intere generazioni di tarquiniesi ha celebrato gli oltre cento anni durante i quali, in quelle stanze, si è ininterrottamente praticato il lavoro del parrucchiere: a raccontarci la storia di quel posto fu proprio Giancarlo, che spiegò come a riportargli i racconti che gli hanno permesso di ricostruire la storia del locale fu Giovanni Guerri, “che qui lavorava come “maschietto di bottega” dal 1892, che quindi è la data più antica cui sono riuscito a risalire, anche se nulla esclude che l’attività di barbiere potesse essere iniziata in queste stanze già da prima”.

Quasi 130 anni di storia, insomma, che non hanno mancato di regalare sorprese. “Guerri veniva spesso a trovarmi dopo che ho iniziato io l’attività – spiega Giancarlo – sino a che non ci ha lasciato, all’età di 94 anni. E mi raccontava spesso la storia del barbiere cui faceva da aiutante. Sino a che, una mattina come tante in cui era andato ad aprire, il barbiere non andò a bottega, e nemmeno i giorni dopo. Le ricerche, a Tarquinia, non diedero risultati, il barbiere sembrò scomparso – e tutti temevano il peggio – ma Guerri continuò ad aprire, lui che ormai era pronto come barbiere”.

“Sino a che – conclude Giancarlo – sei mesi dopo, non ricevette una lettera dall’America, in cui l’ex titolare lo salutava, confessando d’esser voluto partire senza dire nulla a nessuno, gli lasciava il negozio e gli chiedeva di salutare tutti i suoi ormai ex clienti”.

Una storia proseguita, negli ultimi settant’anni circa, con la famiglia Cerquetella, con papà Fernando che rileva l’attività e, nel tempo, lascia pettine e forbici nelle mani appunto di Giancarlo.

Una storia che non finisce perché ad ereditare la passione è uno dei due figli di Pina e Giancarlo, che diventa anche lui parrucchiere e che si chiama proprio Fernando, come il nonno.

“È tempo di riposarci e dedicarci alla famiglia, ai nipoti, e vogliamo cogliere questa celebrazione del Natale per ringraziare tutti i nostri clienti e le persone che ci sono vicine, che ci hanno accompagnato in questo viaggio per tutti questi anni, che hanno reso e rendono ancora possibile la prosecuzione di questa storica attività. – sono le parole di Giancarlo e Pina, nel salutare chi, tra quelle mura, ha lasciato una parola o un sorriso – Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver celebrato con noi lo scorso anno i 130 anni di attività, nella persona del Sindaco Alessandro Giulivi e dell’allora assessore Martina Tosoni, amministratrice e persona sensibile alla vita quotidiana della città”.

“Ora auguriamo buon lavoro a Fernando, terza generazione di Cerquetella parrucchieri, che siamo certi porterà avanti con passione e professionalità l’attività di famiglia. Grazie a tutti”