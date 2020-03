Tarquinia, Giulivi: “Non ci sono stati, ad oggi, casi di Coronavirus”

“Tutte le analisi hanno dato esito negativo. La notizia ufficiale del “non contagio” è arrivata in forma definitiva alle 3 e 30 di questa mattina dallo Spallanzani dove i tamponi sono stati presi in esame”: una nota diffusa stamani dal Comune di Tarquinia chiude la vicenda e i sospetti su un presunto caso di corona virus presso il nosocomio della città etrusca.

“Precisiamo che sono state messe in atto tutti i protocolli operativi e attivate tutte le analisi previste in caso di sintomi di febbre simili al Covid-19. – le parole di Giulivi – Non ci sono stati, ad oggi, casi di Coronavirus. Tutto è comunque sotto controllo e pronto, eventualmente, per affrontare ogni forma di emergenza, dalla più lieve alla più importante”.

“Voglio ringraziare – conclude il primo cittadino – tutto il personale del nostro ospedale i nostri medici di base e i tecnici dello Spallanzani e tutte le persone che lavorano senza sosta da settimane per tutelare la salute dei nostri cittadini e degli italiani. Rivolgo, per l’ennesima volta, il mio invito a seguire le direttive indicate dal Ministero della Salute e della ASL e a non creare allarmismi Trasmetteremo, se ce ne fosse bisogno, notizie ufficiali dai canali istituzionali. Non nasconderemo nulla ai nostri cittadini”.