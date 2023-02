Tarquinia, grazie all’ANPS e al progetto “Legalità” il Pullman Azzurro della Polizia arriva in città

Riceviamo dall’ANPS di Tarquinia e pubblichiamo

La Sezione A.N.P.S. di Tarquinia con il suo Presidente Maurizio Paliani, nel corso del progetto “Legalità” e nello specifico in quello dell’Educazione Stradale, ha organizzato l’arrivo del Pullman Azzurro della Polizia Stradale di Brescia, ove all’interno tantissimi studenti dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia hanno potuto partecipare alle lezioni inerenti le norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada, servendosi della Sala Multimediale e del Simulatore di Guida.

Contestualmente all’esterno veniva posizionato un tappetino riproducente la sede stradale, ove diversi studenti (servendosi degli occhiali speciali) hanno potuto simulare la guida in stato di ebrezza alcolica. All’interno dell’Aula Magna dello stesso Istituto Scolastico, altri ragazzi hanno partecipato agli incontri sullo stesso tema presentato dal Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Viterbo.

Oltre 700 studenti hanno partecipato all’incontro previsto nella mattinata, dimostrando massima attenzione e formulando diverse domande. A far da cornice alla bellissima giornata, la Lamborghini Huracan della Polizia Stradale usata quotidianamente per il trasporto di organi in tutto il territorio dello Stato. Quest’ultimo mezzo alle ore 11 veniva posteggiata fuori del locale Commissariato di P.S. per essere visitata dai bambini delle scuole elementari locali. Al termine dell’incontro Maurizio Paliani ha voluto omaggiare con due targhe agli operatori dei mezzi intervenuti e l’Istituto Cardarelli, nella persona della Dirigente Scolastica, a sua volta ha consegnato agli stessi operatori ed al Presidente Paliani alcune targhe di ringraziamento per la realizzazione dell’evento che ha riscosso senza ombra di dubbio eccellenti consensi. Domani 2 febbraio analoga manifestazione verrà presentata all’Istituto scolastico delle Medie di Via D’Azeglio a Marta, con la partecipazione della locale Pro Loco.