Tarquinia, i giovani ballerini Elia e Alberto protagonisti dello spot Tim per Sanremo: già stasera in TV nel corso del Festival

Anche quest’anno un po’ di Tarquinia protagonista, anche se indirettamente, a Sanremo: dopo le belle edizioni che vedevano i concittadini davanti alla TV per sostenere prima i Dear Jack, quindi Alessio Bernabei come solista, e dopo le esibizioni sul palco dell’Ariston di Patrizio Ratto, ecco in questa edizione dell’era Covid una doppia presenza inusuale e inattesa.

Elia Marchionni e Alberto Brunori, della scuola Star Dance di Tarquinia – proprio quella dei maestri Patrizio e Rachele Ratto – sono stati infatti selezionati come ballerini per TIM, e si potrà vederli esibirsi e ballare in TV durante gli spot dell’azienda di telefonica, sponsor ufficiale del Festival. Ne dà notizia proprio la scuola, che aggunge come i maestri Patrizio e Rachele siano “molto fieri di loro e felici di questa grande esperienza che hanno vissuto, sopratutto in questo periodo un po’ particolare”.