Tarquinia, i lettori de lextra.news scelgono il personale dell’ospedale come Personaggio dell’anno. E la giuria premia Chiara Giamundo

È ai medici e in generale a tutto il personale dell’ospedale di Tarquinia che i lettori de lextra.news hanno scelto di attribuire il riconoscimento di Personaggio dell’anno nell’ormai tradizionale sondaggio della testata on line di Tarquinia.

Un’iniziativa che raccoglie anno dopo anno un successo crescente, che nasce per celebrare, prima di tutto, tutti i protagonisti della vita cittadina distintisi nel corso degli ultimi mesi: a selezionarli, un comitato scelto dalla redazione de lextra.news che, da quest’anno, assegnerà anche un proprio riconoscimento, non per forza coincidente con la scelta dei lettori.

Il pubblico, come detto, ha voluto tramite i propri clic dimostrare la sua gratitudine alle persone che – vivendo la propria scelta professionale come una missione – hanno affrontato in prima linea – tra i corridoi dell’ospedale, sulle ambulanze, nella tenda triage e via dicendo – la minaccia del Covid-19 nel momento in cui appariva pressoché sconosciuta e quindi ancora più spaventosa. Un’opera che ha contribuito a salvare vite, ad aiutare chi ha subito sul proprio corpo gli effetti del virus, ma anche a rassicurare in generale i cittadini e supportarli nelle necessità della vita quotidiana che, improvvisamente, da banali apparivano difficili e rischiose.

Una scelta, quella dei lettori, che il comitato di selezione appoggia appieno, affiancando però ad essa il nome di un’altra protagonista cittadina capace di raggiungere un obiettivo davvero storico non solo per la città, ma per l’intera nazione.

Il riconoscimento “della giuria” va, perciò, a Chiara Giamundo, prima palombara donna in oltre 170 anni di storia della Marina Militare Italiana. Un simbolo di determinazione e di tenacia, la dimostrazione che il desiderio di raggiungere i propri obiettivi può consentire di arrivare anche oltre quelli che sembravano limiti sino ad allora invalicabili.