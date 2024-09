Tarquinia, i ringraziamenti di Viva Tarquinia al termine dei mercatini del DiVino Etrusco

Riceviamo dall’Associazione culturale Viva Tarquinia e pubblichiamo

Terminato il DiVino Etrusco, l’Associazione culturale Viva Tarquinia, che da ormai 16 anni gestisce i mercatini all’interno della fortunata kermesse, tira le somme di queste due settimane e ringrazia tutti gli standisti, i volontari ed i commercianti che hanno fornito supporto.

Le parole della Presidente Maria Antonietta Valerioti: “Questi 2 weekend sono stati davvero positivi, e per la buona riuscita sento di dover ringraziare i nostri associati, la Pro Loco, il ristorante Ambaradam, le istituzioni, le forze di ordine e di sicurezza, oltre che ovviamente i tanti clienti che, attirati dai banchi in piazza, sono poi andati anche nei negozi. In particolare, tengo a fare un plauso speciale al ristorante Ambaradam sia per il supporto logistico che per lo splendido aperitivo che ci ha preparato e che abbiamo offerto agli standisti, per dar loro il benvenuto a Tarquinia e mostrargli la nostra accoglienza attraverso il nostro socio Cesare Bendotti che è stato sempre disponibile in questi sette giorni a sostenerli e supportarli per ogni loro esigenza. Credo sia importante dare sempre un’immagine positiva di noi tarquiniesi, oltre che di Tarquinia, ed ogni piccola azione può aiutare a costruire impressioni belle nelle persone”.