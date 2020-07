Tarquinia, idropulizia per mezzo dell’autobotte comunale per un’approfondita pulizia della città

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Proseguono gli interventi da parte dell’Amministrazione Comunale nell’ambito della programmazione di pulizia e del decoro della Città Di Tarquinia.

Già nei giorni scorsi i volontari dell’AEOPC hanno percorso le vie del centro storico cittadino e del Lido con un autobotte garantendo un’approfondita azione di pulizia di tutto il manto stradale. Intervento che ha permesso la rimozione del guano dei piccioni che imbrattava da tempo strade e marciapiedi.

Il provvedimento non sarà di carattere straordinario ma avverrà in modalità ordinaria e per quanto ripetuto in un calendario periodico di igiene urbana. Per il momento sono stati interessati i punti più sensibili del territorio cittadino con l’intento di ripetere il passaggio in base alle esigenze riscontrate nel tempo.

Questo tipo di intervento da parte del Comune di Tarquinia garantirà di sicuro una pulizia e decoro più approfondito, con lo scopo di promuovere una città più curata e più pulita.