Tarquinia, il 3 e 4 dicembre a Palazzo Bruschi Falgari l’esposizione di Bonsai curata dall’azienda Paolo Roscani

Torna l’appuntamento con l’arte bonsai a Tarquinia: come ogni anno in questo periodo, un angolo della città apre le porte ad un’esposizione che diventa una finestra su una cultura preziosa quanto affascinante. E stavolta la location è quella prestigiosa di Palazzo Bruschi Falgari, in via Umberto I, 34.

Dal 3 al 4 dicembre la quarta edizione dell’Esposizione bonsai Città di Tarquinia offrirà ai visitatori non solo la possibilità di ammirare alcuni straordinari esemplari di bonsai, ma anche di assistere a dimostrazioni con gli istruttori I.B.S. Fabio Canneta e Fabrizio Petruzzello.

Nel dettaglio, le dimostrazioni sono in programma domenica 4 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’esposizione è visitabile e sabato 3 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e domenica 4 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. A organizzare e promuovere l’evento è, come dalle origini, l’azienda agricola Paolo Roscani, in collaborazione con l’Associazione Culturale Bonsai Club di Civitavecchia e con il patrocinio della Città di Tarquinia. Ingresso libero.