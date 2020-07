Tarquinia, il 31 luglio camminata dal santuario della Madonna di Valverde alla Terzeria di poggio

Riceviamo e pubblichiamo

Giù fino al santuario della Madonna di Valverde. Per proseguire alla chiesa di Santa Maria in Castello e arrivare, risalendo il centro storico, alle chiese di San Giacomo e del Salvatore. Si chiama “Camminata dal santuario della Madonna di Valverde alla Terzeria di poggio con apericena” la visita proposta dalla guida turistica Claudia Moroni per venerdì 31 luglio, con partenza dalla Barriera San Giusto alle ore 18,30. “Andremo nel cuore più antico del centro storico. – spiega Claudia Moroni – Dalla Barriera San Giusto, seguendo la cinta muraria, arriveremo al santuario della Madonna di Valverde, patrona di Tarquinia, per poi proseguire alla chiesa di Santa Maria in Castello, uno dei monumenti simbolo della città. Da lì risaliremo per concludere la camminata al belvedere della chiesa di San Giacomo e della vicina chiesa del Salvatore, dove ammirare un bellissimo panorama che spazia tra il Mar Tirreno e le colline della Tuscia”. La visita guidata si concluderà con apericena a base di prodotti locali, curata dagli chef del ristorante Arcadia. “Una costante delle mie iniziative per abbinare il gusto dell’arte, con la bellezza di Tarquinia, all’arte del gusto, coinvolgendo le attività ristorative – conclude Claudia Moroni – Per tutte le informazioni, le persone mi possono chiamare al 347 6920574 o scrivere all’email claumor@hotmail.it”.