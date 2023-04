Tarquinia, il bilancio delle ginnaste di Arteritmica dopo il weekend di gare a Roma

Riceviamo da Arteritmica Tarquinia e pubblichiamo

Altra giornata di gara per le agoniste del settore di ginnastica ritmica dell’ASD Arteritmica Tarquinia.

Sabato 1 aprile, presso l’accademia “Bruno Grandi” di Roma, si è disputata la prima prova regionale della gara di insieme F. G. I. Silver.

Nella categoria LB2 hanno gareggiato quattro coppie. Straordinario successo, frutto di un’esecuzione precisa, per le giovani Ventolini Alessia e Sabbatini Viola che conquistano l’oro nella categoria LB2 ALLIEVE, staccando di quasi mezzo punto la seconda in classifica. Una gara veramente straordinaria per queste due giovanissime atlete, alla loro prima esperienza nella gara di insieme F. G. I.

Nella categoria LB2 OPEN qualche errore di troppo, ma comunque ottavo posto, per la coppia composta da Filomeni Lucrezia (28 anni) e da Mencarini Arianna (13 anni). Le due ginnaste, hanno presentato un esercizio di alto valore tecnico ma ancora da rodare in vista dei prossimi appuntamenti. Buona prova anche per le due coppie della sezione di Tuscania, che conquistano il sesto e il settimo posto.

Per le due squadre cerchi nella categoria LB1 OPEN, la formazione delle più grandi, le famigerate Winx (Bernini Noemi, Timperi Federica, Conversini Giada, Caoletti Diletta e Perticarari Chiara) si classifica settima, a parimerito con la sesta e con un’esecuzione priva di falli. La squadra composta dalle più giovani (Bellucci Siria, Benedetti Maria e Bianchi Alessandra) chiude in decima posizione a causa di qualche errore di troppo.

Una gara di alto livello questa di Roma e anche se tutte le atlete hanno ben figurato dimostrando l’impegno e la passione che le contraddisgue, sono state purtroppo penalizzate dal fatto di potersi allenare in un impianto sportivo comunale regolamentare solamente una volta a settimana, a fronte di tutte le altre società Laziali che possono allenarsi con i soffitti alti tutti i giorni…

Per queste ginnaste qualche settimana di pausa, in attesa delle ultime prove regionali e dei campionati nazionali OPES di maggio. Per le compagne dei settori promozionale e preagonistico, invece, si scaldano i motori in previsione della seconda tappa del trofeo Tuscia e Gym Friends fissato per il 29 e 30 aprile. In questa occasione saranno presenti anche la ginnastica artistica e il parkour, che fanno parte dell’offerta sportiva della società tarquiniese. Per qualsiasi informazione o iscrizioni ai prossimi trofei: arteritmica@hotmail.it