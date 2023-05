Tarquinia, il giovane golfista Edoardo Mosci vince la tappa regionale del circuito giovanile “Saranno famosi”

Si è svolta nel weekend, presso il Circolo Marina Velka Golf, a Tarquinia, la tappa del Circuito regionale giovanile “Saranno famosi”, promossa dalla Federazione Italiana Golf.

A conquistare la vittoria, ex aequo, è stato il giovane golfista tarquiniese Edoardo Mosci, atleta iscritto al circolo di Tarquinia e allenato dal maestro Marco Sassara, in una gara che ha visto protagonisti oltre 20 ragazzi provenienti dai circoli di tutto il Lazio. La finale è ora in programma a novembre prossimo.

“Sono felice, felicissimo. – le parole di Edoardo – Mi sono avvicinato al golf da un paio d’anni e oggi è una bella soddisfazione. Cosa sogno? Magari una carriera da professionista e, perché noi, pensare più in là anche all’insegnamento di questo sport”.

Una soddisfazione che è doppia per il circolo: oltre all’affermazione di Edoardo, anche il pregio di vedersi selezionato di nuovo dalla Federazione come location di diverse tappe di importanti circuiti.