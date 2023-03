Tarquinia, il Lions Club dona due holter pressori e due cardiaci all’ospedale

Riceviamo dal Lions Club Tarquinia e pubblichiamo

Importante donazione del Lions Club di Tarquinia all’Ospedale cittadino: donati due holter cardiaci e due holter pressori.

Continua la collaborazione del Lions Club di Tarquinia con la ASL di Viterbo per dare il proprio contributo a favore del nosocomio cittadino .Oltre i già numerosi presidi e arredi donati in passato , oggi l’Ospedale di Tarquinia si arricchisce di ulteriori moderni macchinari necessari per il monitoraggio della funzionalità cardiaca e pressoria grazie anche ai fondi raccolti con il Concerto di Natale , alla sensibilità dimostrata dai cittadini unita a quella dei componenti del Centro Anziani cittadino , rappresentati dal Presidente Carlo Meraviglia , dall’Accademia Tarquinia Musica, con la presidente e socia Lions Roberta Ranucci e il contributo economico della BCC filiale di Tarquinia.

“Ringrazio tutti gli sponsor e i cittadini che da anni con generosità sostengono le nostre iniziative , in particolare quelle in campo sanitario – riferisce la Dott. Laura Voccia Presidente del Lions Club di Tarquinia nonché Dirigente Medico presso il PO di Tarquinia- e ringrazio soprattutto i Soci che ,con grande sensibilità ,accolgono sempre prontamente tutte le iniziative che ruotano intorno alla salute pubblica, mossi dallo spirito che ci accomuna , di servire gli altri. Siamo felici di poter contribuire, con la donazione di due Holter Cardiaci e due Holter Pressori al reparto di Medicina Diretto dal Dott. M. Vannicola e all’Ambulatorio Cardiologico in cui opera il Dott. R. Perriello , all’arricchimento di strumentari fondamentali e necessari per una buona valutazione dell’attività cardiaca e dei valori pressori dei pazienti che usufruiranno delle visite cardiologiche e dei PAC , utili anche a ridurre i tempi di attesa per la loro esecuzione.

Ringrazio il Dott. Pellicciotti che in duplice veste sia di Direttore Sanitario del nostro Ospedale che di socio Lions è il nostro fondamentale riferimento non solo professionale ma anche per quanto riguarda le risorse tecnologiche e strumentali del nostro nosocomio e per il prezioso e fattivo contributo alla celere attuazione di tutte le procedure aziendali di donazione.

Sicuramente questa donazione rappresenta per noi Lions ma anche per tutti coloro che l’hanno resa possibile un bellissimo segnale di vicinanza verso la nostra struttura ospedaliera perché possa rimanere sempre un punto di riferimento per il territorio nelle sue molteplici attività “.

Ringraziamenti sinceri e sentiti sono stati espressi ai presenti , durante la piccola cerimonia di donazione, dal Dott. M. Vannicola e dal Dott. Perriello entrambi grati per l’importante gesto di solidarietà che sicuramente gioverà all’utenza per la modernità delle apparecchiature e per la possibilità ,con tale numero di strumentazione, di far fronte più prontamente alle numerose richieste del territorio.