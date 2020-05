Tarquinia, il M5S presenta un’interrogazione a sindaco e polizia locale sulla chiusura della strada Vecchia della Stazione

Riceviamo dal Movimento 5 Stelle Tarquinia e pubblichiamo

Il Movimento 5 Stelle di Tarquinia ha depositato il 27 aprile scorso un’interrogazione a risposta scritta diretta al Sindaco del Comune di Tarquinia e al Responsabile del Settore Corpo Polizia Locale e Protezione Civile, per chiarimenti in merito all’ordinanza n° 37 “Modifica viabilità via Vecchia della Stazione” del 04/04/2020, dove si vieta l’accesso in ambo i sensi di marcia, esclusi i residenti autorizzati e quelli autorizzati per le attività produttive lungo la via.

Nell’ordinanza in questione non si fa nessun accenno all’emergenza del covid-19, e quindi non ci sono riferimenti al carattere provvisorio di tale misura, inoltre lungo via Vecchia della Stazione ci sono diverse attività produttive, ma non sono state riportate indicazioni su come i clienti di tali attività possano accedervi in maniera agevole, senza penalizzare quest’ultime. Il disagio è presente anche per molti cittadini impossibilitati di ricevere visite da parte di amici o semplicemente un pacco dal corriere.

La questione è rilevante anche perché in Via Vecchia della Stazione risiede proprio il Sindaco. Lungi da noi pensare che i provvedimenti in questione siano stati presi per utilità privata, ma in tale situazione andava subito dichiarato che le misure prese avevano un collegamento diretto con l’epidemia e che una volta superato il problema sanitario sarebbe stata ripristinata la circolazione precedente, trovando allo stesso tempo un’idonea soluzione per la sicurezza di chi lungo la strada risiede, o cammina, o va in bici.

Chiediamo quindi la durata temporale dell’ordinanza in questione e le misure che si intendono prendere a tutela della attività produttive ivi presenti. Inoltre, si chiede la strategia futura che sarà applicata al termine della situazione di emergenza alla viabilità del centro storico.