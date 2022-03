Tarquinia, il Movimento Cinque Stelle aderisce alla Camminata per la Pace di stamani

Riceviamo dal Movimento Cinque Stelle Tarquinia e pubblichiamo

Il gruppo Movimento Cinque Stelle di Tarquinia aderisce alla “Camminata della pace” in programma per sabato 12 marzo.

La camminata per la pace è l’espressione della sensibilità di tutti i cittadini, soprattutto delle nuove generazioni, verso un tema importante. Condividiamo i principi e i fondamenti del progetto e saremo presenti come attivisti e come cittadini all’evento. Un plauso a tutti i cittadini e le associazioni che hanno permesso lo svolgimento e l’organizzazione dell’evento nella nostra città e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi giorni si sono adoperati, in ogni modo e forma, per inviare sostegno e vicinanza al popolo ucraino.