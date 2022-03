Tarquinia, il PD ricorda Laura Santi: “Per noi è stata l’esempio di cosa voglia dire essere Donna, Madre, Insegnante, Attivista”

Riceviamo dal PD di Tarquinia e pubblichiamo

Per noi oggi è un giorno difficile, la scomparsa di Maria Laura Santi lascia un dolore profondo all’interno della nostra comunità, quella stessa comunità che Laura ha rappresentato, negli anni, con encomiabile caparbietà e senso del dovere.

Laura è stata per noi l’esempio di cosa voglia dire essere Donna, Madre, Insegnante, Attivista. Ci lascia il ricordo di una persona forte, fortissima. Più di quanto non lo siamo noi ora.

Ma Laura è stata anche una persona alla quale non si poteva non voler bene, e che era in grado di restituire tutto quell’affetto. Un’amica ed una compagna sempre presente, sempre disponibile, col suo modo di fare garbato ma deciso.

In un momento come questo è estremamente complicato essere lucidi, realizzare che una parte così importante di noi non ci sia più, nonostante cerchiamo di farci forza col ricordo, bellissimo, che ci lascia una persona unica come lei. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, cui va tutto il nostro affetto. Ciao Laura.