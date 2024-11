Tarquinia, il Presepe Vivente torna tra i vicoli e le torri di San Martino

Un gradito ritorno: sarà, dopo qualche anno di assenza, il quartiere medievale di San Martino a ospitare le tre giornate dell’edizione 2024 del Presepe Vivente di Tarquinia: una scelta che nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Presepe Vivente Tarquinia e l’Amministrazione comunale che riporta l’evento nel cuore medievale della città.

Un percorso tra storia e fede

A fare da cornice, quindi, saranno i vicoli e le piazze più caratteristiche del quartiere, quelle dove l’evento è nato e si è sviluppato per molti anni, prima delle recenti deviazioni tra San Francesco e Santa Maria in Castello: ai visitatori, girando tra torri e palazzi, sembrerà di immergersi nella Betlemme al tempo della nascita di Gesù, tra scenografie e rappresentazioni evocative. Nel dettaglio, la partenza sarà a piazza San Martino, quindi il percorso si snoderà lungo vie e vicoli suggestivi come via della Ripa, vicolo del Poggio, via degli Archi e via dell’Archetto, fino a concludersi tra piazza Giuseppe Verdi e piazza Santo Stefano

Ecco le date delle rappresentazioni

Già note, da qualche settimana, le date le date delle rappresentazioni: 26 e 29 dicembre 2024 e il gennaio 2025, giorno dell’Epifania, con il tradizionale arrivo dei dei Re Magi in corteo accompagnati dai cammelli.