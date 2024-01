Tarquinia, il Tarkna Bici riparte: presto un’iniziativa in ricordo degli amici scomparsi prematuramente

Riceviamo e pubblichiamo

Il Tarkna Bici riparte, dopo un anno di sperimentazione per provare a fare un’unica associazione insieme al gruppo S.P. Tarquinia Ciclismo: ferma restando la positività del tentativo, gli obiettivi diversi da una parte e la voglia di cercare di ripartire con il settore giovanile rilanciano l’attività del sodalizio.

Sempre partendo, come base imprescindibile, dalla passione per la bici senza l’ossessione del risultato ma soltanto per il piacere di pedalare: una filosofia confermata del presidente Fabrizio Leardini, che annuncia alcune iniziative per fare gruppo. La prima, ovviamente aperta a tutti gli appassionati, sarà intitolata “Per non dimenticarli”, una iniziativa in ricordo di tutti gli amici prematuramente scomparsi che hanno condiviso la passione dei la bici. Con un comunicato l’associazione informerà della data dell’evento.