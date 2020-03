Tarquinia in lutto: nel pomeriggio la scomparsa di Bruna Bordo

In un periodo già cupo per l’emergenza coronavirus, arriva un’altra notizia triste per Tarquinia: si è spenta, nella giornata di oggi, Bruna Bordo, titolare molto conosciuta dello stabilimento balnerare e ristorante Gradinoro a Tarquinia Lido.

Uno dei volti più noti e amati dell’imprenditoria e dell’accoglienza tarquiniesi, dei personaggi simbolo di un periodo d’oro per Tarquinia, che resta scossa dalla notizia come lo fu per Eraldo Bonelli, scomparso due anni fa.

Tante le frequentazioni celebri al Gradinoro: molto note, a Tarquinia, l’amicizia di Bruna con Vittorio Sgarbi e Osvaldo Bevilacqua.

Alla famiglia le sentite condoglianze della Redazione de lextra.news.