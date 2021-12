Tarquinia invasa di letterine per Babbo Natale: la città pronta a una vigilia magica

Riceviamo e pubblichiamo

Un’invasione di letterine: la Posta di Babbo Natale a Tarquinia è stato un momento splendido di felicità per tanti bambini, che hanno incontrato Babbo e i suoi elfi e potuto lasciare loro la propria letterina con i desideri.

Ben 400 quelle raccolte dall’8 dicembre a oggi per le vie del centro di Tarquinia, grazie all’iniziativa dei Divini Commercianti in collaborazione con il Comune di Tarquinia. E oggi per Babbo Natale sarà una giornata impegnativa, con tanti desideri da realizzare.

Un 24 dicembre in cui, nel rispetto delle prescrizioni e delle precauzioni legate all’emergenza sanitaria, le attività commerciali aprono le porte a cittadini, turisti e visitatori per l’ultima corsa ai regali prima del Natale, preparandosi già alle iniziative per i prossimi giorni di festa sino all’Epifania! Tante idee regalo, tante opportunità e l’accoglienza di una città che ha profuso il massimo sforzo per offrire a tutti un Natale in sicurezza, eppure ricco di quell’atmosfera che a tutti piace respirare in vista delle feste.