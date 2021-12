Tarquinia, l’8 dicembre inizia la magia: la città pronta a tuffarsi nell’atmosfera del Natale

Riceviamo e pubblichiamo

L’8 dicembre inizia la magia: meno di una settimana e Tarquinia arricchirà la bellezza delle sue vie e torri con l’atmosfera calda, accogliente e luminosa del Natale.

Nel tempo di un battito di ciglia, all’imbrunire del giorno di festa che tradizionalmente apre le festività, la città inizierà a brillare con luci, alberi e ghirlande, trasformandosi in un villaggio natalizio vero e proprio. Le vetrine dei negozi faranno il resto, riempiendo gli occhi ai visitatori e invitandoli a entrare nell’atmosfera del Natale. Ad accompagnare un pomeriggio così speciale, l’entusiasmo della banda Giacomo Setaccioli, che in piazza Cavour scandirà l’avvio degli eventi di Natale in città.

Proprio quel giorno, dalle 16 alle 19, i bambini avranno la prima occasione per consegnare la propria letterina a Babbo Natale, che con la sua posta mobile e la collaborazione degli elfi si sposterà in vari angoli della città per incontrare i più piccolini.

Al piazzale Europa, intanto, inizia il divertimento sul ghiaccio, con la pista dei pattinaggio che aprirà i battenti sino a gennaio. In attesa del primo weekend di Natale, quando arriveranno anche i mercatini del gusto e la musica delle street band e della fanfara dei Bersaglieri e ci si potrà lanciare nello shopping a caccia di regali tra le oltre 100 attività cittadine.

Un Natale da sogno a Tarquinia, che nasce dall’iniziativa del Comune di Tarquinia in collaborazione con l’associazione Divini Commercianti e il coinvolgimento di tante realtà cittadine, illuminato dalla stella cometa gigante che, da piazza Matteotti, farà da guida a turisti e visitatori.