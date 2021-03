Tarquinia, la chef di Namo Ristobottega Tiziana Favi domani in diretta a Geo su Rai Tre

La chef Tiziana Favi del ristorante Namo Ristobottega di Tarquinia torna in TV: mercoledì 24 marzo 2021, infatti, la chef dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food realizzerà in diretta a Geo – dalle ore 17 su Rai Tre, due ricette nella cornice di una puntata dedicata all’ecocucina.

Dal prato al piatto è il tema che lega le due proposte elaborate per l’occasione da Tiziana assieme al suo braccio destro tra i fornelli di Namo Hassan Ismail Gafar: uno riso con le foglie di borragine e una reinterpretazione del felafel con l’ortica e i ceci saranno lo spunto per riflettere su sostenibilità, biodiversità e cucina semplice territoriale. Partendo, come è evidente leggendo i nomi delle ricette, dalle erbe spontanee, vere icone di genuinità e tradizione.

Il risotto con la borraggine, fra l’altro, sarà al centro di un’altra iniziativa targata Namo. Come ogni anno, infatti, la ristobottega aderisce, in collaborazione con la condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale, a M0illumino di meno, iniziativa di Caterpillar sul risparmio energetico. Non potendo, come negli anni scorsi, proporre la cena a lume di candela, il ristorante studia un piatto per il delivery basato su una ricetta antispreco.