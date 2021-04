Tarquinia, la Pro Loco raccoglio 492 euro in favore del Telefono Azzurro

Riceviamo dalla Pro Loco di Tarquinia e pubblichiamo

Raccolti dall’Associazione Turistica Pro Loco di Tarquinia 492 euro in favore del Telefono Azzurro. L’associazione ha aderito alla campagna nazionale “Fiori d’Azzurro” che si è svolta in contemporanea in 1700 piazze italiane. Sono state vendute tutte le trentasei coloratissime piante di Kalancoe blassfeldiana assegnate a Tarquinia. “Ringraziamo i cittadini per la grande solidarietà dimostrata. – afferma il consiglio direttivo- Tarquinia dimostra ancora una volta di essere in prima linea quando si parla di aiutare le fasce più deboli”. La distribuzione è stata fatta nelle giornate di sabato e di domenica all’interno dei locali della sede in Via Garibaldi e tutto si è svolto rispettando i rigidi protocolli sanitari.