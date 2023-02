Tarquinia, la Rosticceria Ruspante rilancia… anzi raddoppia: già aperte le porte al Lido

La Rosticceria Ruspante rilancia… anzi raddoppia! La bella realtà di viale Andrea Doria, a Tarquinia Lido, inizia il 2023 con una bella sorpresa per chi, in queste due ultime estati, ha imparato ad apprezzare il gusto, i sapori e l’ospitalità dello staff targato famiglia Zacchini!

La Rosticceria, infatti, dopo essersi ampliata lo scorso anno con un locale enoteca e tante offerte in più dal punto di vista dei vini, da qualche settimana ha ulteriormente allargato i suoi spazi, inaugurando nei giorni scorsi una nuova sala i cui interni in legno richiamano una grande botte. Una location particolare, ma anche l’opportunità per la Rosticceria di avere maggiori coperti all’interno e poter così allungare l’offerta di cibi e bevande ben oltre la stagione estiva, coprendo di fatto quasi tutto l’arco dei dodici mesi.

In attesa del bel tempo che permetta di godersi il fresco dei tavoli all’aperto, si può già mangiare al Lido nei nuovi spazi al chiuso, magari assaggiando l’offerta di primi della tradizione della Tuscia – dal ragù di cinghiale alla schizzofrenica – o di quella romana, dalla cacio e pepe all’amatriciana e alla carbonara. E a breve riparte appieno l’offerta della Rosticceria Ruspante, con polli arrosto, porchetta, patate al forno, verdure e tante altre novità, spesso legate alla stagionalità.

Il tutto, accompagnato dal buon bere, che si tratti di vino – e la scelta è sempre più ampia – che di birra: non a caso, il motore che anima la Rosticceria è quello che accende, ogni autunno, l’Oktoberfest Tarquinia, forte di esperienza e tradizione in termini di ristorazione e accoglienza.