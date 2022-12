Tarquinia, l’amministrazione rivede fasce e tariffe di mensa e scuolabus: ecco le nuove tabelle

Rimodulazione delle riduzioni della tariffa del servizio mensa scolastica e delle quote di contribuzione per il trasporto scolastico: con due delibere di giunta apparse nel pomeriggio sull’albo pretorio – rispettivamente la 232 e 233 del 7 dicembre – l’amministrazione comunale ritocca i provvedimenti deliberati lo scorso 30 novembre che hanno sollevato molte reazioni sia tra le famiglie interessate che in ambito politico.

Cambiano le fasce di reddito – individuate in base all’ISEE – per il servizio mensa: da cinque diventano 7, con una rimodulazione dei corrispondenti importi (come mostrato nell’immagine sotto). “Di fatto aumenterà – come recita la delibera – il numero di utenti del servizio che potrà usufruire della totale esenzione del pagamento della tariffa/quota di contribuzione della mensa” e “per contro, solo gli utenti che si collocano nella fascia ISEE superiore ad € 40.000,00 dovranno corrispondere la tariffa/quota di contribuzione massima in misura intera”.

Rimodulazione anche per le quote di contribuzione, e per le fasce di ISEE corrispondenti, relative al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023/24: ecco la tabella riassuntiva.