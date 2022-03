Tarquinia, l’ANPI aderisce alla Camminata per la Pace

Riceviamo dall’ANPI di Tarquinia e pubblichiamo

La sezione Anpi di Tarquinia “10 giugno 1944” aderisce alla Camminata per la Pace promossa nella nostra città per il 12 p.v. alle ore 11, in accordo con quanto affermato dal Presidente Nazionale della nostra Associazione: “L’Anpi condanna in modo fermissimo la guerra di Putin… Abbiamo aspramente condannato l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Perché è, in primo luogo, un atto di guerra pianificato da tempo, realizzato a freddo in violazione del principio dell’autodeterminazione dei popoli e tale, come si vede, da innescare il rischio di un conflitto globale… Con la rete per la pace, con associazioni e sindacati puntiamo a una grande manifestazione nazionale pacifista”.